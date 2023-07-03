Для Швеции вступление в Североатлантический альянс является несбыточной мечтой, так как Стокгольм отказывается выполнять требования Анкары, заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш в интервью газете «Миллиет».

Турция всячески препятствует присоединению Швеции к НАТО. Сперва государство выставляло ряд жестких требований, а после настаивало на их тщательном выполнении. И вновь прозвучали слова о том, что Швеция не вступит в НАТО. Речь принадлежит спикеру турецкого парламента Нуману Куртулмушу, давшему интервью зарубежным СМИ.

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Политик указал, что Швеция может «не надеяться» вступить в НАТО. Стокгольм проигнорировал большинство требований, выдвинутых Анкарой. Также он подчеркнул о трехстороннем соглашении, в которое входят оба государства и Финляндия.

Куртулмуш указал, что Турция является страной, отвечающей за собственные слова. Любые обещания и высказывания в будущем непременно исполняться. И государство требует того же от потенциальных партнеров. Швеция, не желающая идти навстречу, а также игнорирующая пожелания Турции, может оставить надежды на присоединение к альянсу.

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Политик подчеркнул, что на государство постоянно давят из-за нежелания одобрить вступление Швеции в НАТО. Причина столь яростного сопротивления заключается в том, что на территории страны располагаются террористические организации, которые Стокгольм не желает выдавать или расформировывать.