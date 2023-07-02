Премьер-министр федеральной земли Саксония в ФРГ Михаэль Кречмер призвал власти Германии одуматься. Он настаивает на том, что ФРГ не закрывала окончательно дороги для газа из РФ. Сейчас в интересах властей уменьшение стоимости на энергоресурсы.
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Кречмер утверждает, что наступил период переосмысления. Пока государство не может обеспечить население дешевыми энергоносителями. Их завышенная стоимость сильно ударила по малым и средним предпринимателям, а домохозяйства и вовсе не справляются.
Премьер-министр считает, что украинский кризис необходимо решить исключительно мирным путем. Он надеется, что власти Германии предпочтут данный вариант, открывшись для дипломатических бесед.
Ещё в марте этого года Кречмер заявил, что между Россией и ФРГ ещё остались дороги, позволяющие восстановить экономические отношения. К ключевым возможностям он относит запуск «Северного потока». Германии следует ещё раз обдумать нынешнее положение, обеспечив себя выбором энергетических источников.