В воскресенье состоялось интервью канцлера ФРГ Олафа Шольца. В ходе своего выступления он ответил на животрепещущий вопрос, почему Германия не присоединилась к поставке Киеву крылатых ракет.
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Канцлер прямо указал, что не желает, чтобы Украина пользовалась немецким вооружением для нанесения ударов по РФ. Он уточнил, что запросы, поступающие от Киева, проходят тщательную проверку. ФРГ руководствуется тем же принципом, что и США: оружие, поставляемое Украине, не должно быть задействовано против России.
Как утверждает Шольц, всё вооружение, переданное Киеву, является оборонительным. Украина может применять его исключительно для собственной защиты, а также возврата своих территорий.
Канцлер ответил на вопрос, завершится конфликт к моменту, когда он покинет пост. Речь идёт о 2025 году. Шольц прямо ответил, что не имеет точных прогнозов, но есть все основания полагать о протяженности этой войны. Задача европейских стран – сделать всё, чтобы Украина выстояла в ходе конфликта, им придется поддерживать её на протяжении всего времени.