Иностранные наемники, бывшие в распоряжении ВСУ, рассказали, какие ужасы сейчас творятся на самом деле. Они поделились своими воспоминаниями и впечатлениями в зарубежных СМИ. С точки зрения наемников, ситуация на Украине ещё хуже, чем была в Афганистане или Ираке.
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Бойцы рассказали о том, что повергло их в ужас. Обстановка на фронте буквально безутешная. Все бои с российской армией проходят максимально жестко. Солдат с позывным Бам уточнил, что плохой и тяжкий день в Ираке – это обыкновенный день на Украине.
Также собеседник СМИ описал отсутствие должной квалификации у бойцов ВСУ. Украинская армия полнится добровольцами, категорически не умеющими воевать. Другой иностранный боец рассказал, что российская армия умело разбивает ВСУ артиллерийским и танковым огнем.
До этого в СМИ поступило заявление от полковника спецназа в отставке Анатолия Матвийчука. Он считает, у ВСУ есть существенный недостаток – это пробелы в штате. Украины не желают поступать в армию добровольцами, зная, какая реальная обстановка на фронте.