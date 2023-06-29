НАТО следует упростить процедуру приема новых членов, чтобы ускорить присоединение Украины к альянсу, заявил в четверг министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о необходимости скорейшего присоединения Украины к НАТО. Если государство будет проходить процедуру в установленном порядке, это займет порядочно времени.

реклама

Он утверждает, что Швеция и Финляндия не имели никаких планов действий по присоединению к НАТО. Здесь было бы уместным поднять вопрос, стоит ли в Вильнюсе опустить формальные процедуры, заявив, что Кив мог и раньше стать членом альянса.

Уоллес акцентирует внимание на том, что Украина является наиболее вооруженным европейским государством, а её сухопутные войска достойны восхищения. Он ещё раз подчеркивает, что необходимо пересмотреть процедуру вступления в ряды альянса, приняв Украину на упрощенных условиях.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus На порядок упала цена Samsung S22 Ultra MSI Ventus 4060 Ti на 3000р дешевле 3060 Ti Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже пообещал Киеву продвижение по данному вопросу на предстоящем саммите. Он также подчеркнул, что к приоритетным задачам альянса стоит отнести военную помощь Украине.