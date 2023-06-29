Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о необходимости скорейшего присоединения Украины к НАТО. Если государство будет проходить процедуру в установленном порядке, это займет порядочно времени.
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Он утверждает, что Швеция и Финляндия не имели никаких планов действий по присоединению к НАТО. Здесь было бы уместным поднять вопрос, стоит ли в Вильнюсе опустить формальные процедуры, заявив, что Кив мог и раньше стать членом альянса.
Уоллес акцентирует внимание на том, что Украина является наиболее вооруженным европейским государством, а её сухопутные войска достойны восхищения. Он ещё раз подчеркивает, что необходимо пересмотреть процедуру вступления в ряды альянса, приняв Украину на упрощенных условиях.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже пообещал Киеву продвижение по данному вопросу на предстоящем саммите. Он также подчеркнул, что к приоритетным задачам альянса стоит отнести военную помощь Украине.