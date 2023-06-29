Компания Росатом построит в Боливии промышленный комплекс по производству лития, сообщается на сайте госкорпорации.

Государственная корпорация «Росатом» заключила сотрудничество с боливийской компанией YLB. Суть контракта в том, чтобы начать добычу лития. Об этом стало известно из публичных СМИ.

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Производственный процесс ляжет на плечи отечественной компании «Ураниум Уан Груп». В этих целях они объединятся с YLB, чтобы возвести огромный комплекс на базе солончака Пастос Грандес. «Росатом» готов вложить в проект около $600 млн.

Алексей Лихачев, являющийся главой государственной корпорации, в прямом эфире рассказал, что к реализации проекта приступят через полтора года. Полноценная добыча ресурса ожидается в 2027 году. Ожидаемый объем годовой добычи ресурса составляет 25 тысяч тонн.

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Это не первый совместный проект, ведущийся с компаниями Боливии. К примеру, в 2016 году начались работы в области мирного атома. Также государства совместно занимаются разработками в сферах ядерных исследований и технологий.