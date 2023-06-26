Минимальный бюджет предложения в столичных новостройках по предварительным итогам июня 2023 года — 2,9 млн руб., следует из предоставленного редакции обзора аналитиков риелторской компании «Метриум».

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Жильё в Москве – сокровенная мечта многих. Даже простейшая недвижимость в столице России может стать «сокровищем», в будущем стоящим десятки миллионов рублей. Эксперты компании «Метриум» рассказали, во сколько сейчас обойдется самая дешевая квартира в Москве.

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Согласно статистике и анализу рынка, проведенному специалистами, стало известно, что самая дешевая недвижимость находится в районе Вешняки. Апартаменты имеют площадь всего 12 м2. Их цена составляет 2 900 000 ₽.

На втором месте студия в Нижегородском районе, стоящая 3 200 000 ₽. Третье место почетно отдано квартире в районе Коптево. Апартаменты имеют площадь 16,7 м2, а их стоимость составляет 3 300 000 ₽.

Что касается квадратных метров, то минимальная стоимость в июне 2023 года составила 193,3 тыс. руб. В прошлом году, в этот же сезон, цена за м2 составляла 201,3 тыс. руб. Стоимость немного упала, но это объяснено тем, что люди все менее заинтересованы «первичкой», предпочитая обращать внимание на вторичный рынок.

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Другая причина, выделенная аналитиками – происходящая коррекция цен в сегменте новостроек. Предложения на рынке давно превысили спрос, и застройщикам приходится делать существенные скидки, чтобы продать хоть какое-то количество апартаментов.