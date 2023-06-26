Жильё в Москве – сокровенная мечта многих. Даже простейшая недвижимость в столице России может стать «сокровищем», в будущем стоящим десятки миллионов рублей. Эксперты компании «Метриум» рассказали, во сколько сейчас обойдется самая дешевая квартира в Москве.
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Согласно статистике и анализу рынка, проведенному специалистами, стало известно, что самая дешевая недвижимость находится в районе Вешняки. Апартаменты имеют площадь всего 12 м2. Их цена составляет 2 900 000 ₽.
На втором месте студия в Нижегородском районе, стоящая 3 200 000 ₽. Третье место почетно отдано квартире в районе Коптево. Апартаменты имеют площадь 16,7 м2, а их стоимость составляет 3 300 000 ₽.
Что касается квадратных метров, то минимальная стоимость в июне 2023 года составила 193,3 тыс. руб. В прошлом году, в этот же сезон, цена за м2 составляла 201,3 тыс. руб. Стоимость немного упала, но это объяснено тем, что люди все менее заинтересованы «первичкой», предпочитая обращать внимание на вторичный рынок.
Другая причина, выделенная аналитиками – происходящая коррекция цен в сегменте новостроек. Предложения на рынке давно превысили спрос, и застройщикам приходится делать существенные скидки, чтобы продать хоть какое-то количество апартаментов.