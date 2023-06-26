С самых первых дней конфликта с Россией Украина заняла позицию жертвы, регулярно требуя помощи от Европы. На ранних этапах иностранные граждане охотно помогали украинцам, но их терпение подходит к концу.
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Как заявил Дуг Бэндоу, являющийся обозревателем American Conservative, европейцы откровенно устали финансировать Киев. Если случится реальное столкновение с Россией, иностранные граждане не встанут на защиту Украины.
В скором времени состоится саммит НАТО в Вильнюсе. Уже сейчас в Штаты прибывают политики из разных стран. Журналист улучил момент, пообщавшись с некоторыми из них. Хватило пары встреч, чтобы сделать вывод, что европейцы опасаются открытого конфликта с РФ.
Обозреватель указал, что граждане различные европейских стран уже не хотят продолжать поддержку Украины. Финансирование оказавшейся в беде страны негативно повлияло на их собственные жизни.
Если же НАТО начнет прямую войну с Москвой, то жители не станут противостоять России. Шанс этого крайне мал.
Также журналист отметил, что среди всех членов блока намерения оказаться в прямом столкновении с РФ имеются только у США. Но Вашингтон понимает итоги противостояния – начало ядерной войны.