По словам обозревателя American Conservative Дуга Бэндоу, никто из европейцев не станет сражаться за Киев в случае реальной войны против России.

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С самых первых дней конфликта с Россией Украина заняла позицию жертвы, регулярно требуя помощи от Европы. На ранних этапах иностранные граждане охотно помогали украинцам, но их терпение подходит к концу.

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Как заявил Дуг Бэндоу, являющийся обозревателем American Conservative, европейцы откровенно устали финансировать Киев. Если случится реальное столкновение с Россией, иностранные граждане не встанут на защиту Украины.

В скором времени состоится саммит НАТО в Вильнюсе. Уже сейчас в Штаты прибывают политики из разных стран. Журналист улучил момент, пообщавшись с некоторыми из них. Хватило пары встреч, чтобы сделать вывод, что европейцы опасаются открытого конфликта с РФ.

Обозреватель указал, что граждане различные европейских стран уже не хотят продолжать поддержку Украины. Финансирование оказавшейся в беде страны негативно повлияло на их собственные жизни.

Если же НАТО начнет прямую войну с Москвой, то жители не станут противостоять России. Шанс этого крайне мал.

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Также журналист отметил, что среди всех членов блока намерения оказаться в прямом столкновении с РФ имеются только у США. Но Вашингтон понимает итоги противостояния – начало ядерной войны.