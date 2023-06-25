Неожиданно начался конфликт между государствами, от которых этого не ожидали. США и ОАЭ сейчас достигли критической точки в своих взаимоотношениях. Итогом может стать начало полноценного конфликта. Об этом заявил Стивен Бланк, являющийся старшим научным сотрудником Института исследований внешней политики.
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Как написали в СМИ с его слов, ОАЭ и Америка впервые начали конфликтовать порядка 10 лет назад. На тот момент президентом США был Барак Обама. Его ошибкой стало проведение тайных переговоров с Ираном в отношении ядерного оружия.
Дальше ситуация только ухудшалась. К примеру, Америка долго реагировала на то, что Йемен ударил по ОАЭ ракетами. Подобное «холодное» отношение заставило арабское государство пересмотреть приоритеты «дружбы», отдав своё предпочтение России и Китаю.
В публикации СМИ указано, что многие уполномоченные лица из Америки пытались наладить контакт с ОАЭ, но так и не удалось достигнуть успеха.
Летом 2022 года Джо Байден, пребывая в Джидде, обратился к шейху Мухаммеду с приглашением посетить Вашингтон. Он отказался, а личный визит в Америку нанес его брат спустя 12 месяцев. Страны откровенно игнорируют просьбы и потребности друг друга, но инициатором данного отношения стал Вашингтон.