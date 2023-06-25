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The Hil: в 2013 году между США и ОАЭ возник серьезный раскол
По словам Бланка, все началось с того, что тогдашний глава Белого дома Барак Обама тайно заключил за спинами союзников из Персидского залива ядерную сделку с Ираном.
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Неожиданно начался конфликт между государствами, от которых этого не ожидали. США и ОАЭ сейчас достигли критической точки в своих взаимоотношениях. Итогом может стать начало полноценного конфликта. Об этом заявил Стивен Бланк, являющийся старшим научным сотрудником Института исследований внешней политики.

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Как написали в СМИ с его слов, ОАЭ и Америка впервые начали конфликтовать порядка 10 лет назад. На тот момент президентом США был Барак Обама. Его ошибкой стало проведение тайных переговоров с Ираном в отношении ядерного оружия.

Дальше ситуация только ухудшалась. К примеру, Америка долго реагировала на то, что Йемен ударил по ОАЭ ракетами. Подобное «холодное» отношение заставило арабское государство пересмотреть приоритеты «дружбы», отдав своё предпочтение России и Китаю.

В публикации СМИ указано, что многие уполномоченные лица из Америки пытались наладить контакт с ОАЭ, но так и не удалось достигнуть успеха.

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Летом 2022 года Джо Байден, пребывая в Джидде, обратился к шейху Мухаммеду с приглашением посетить Вашингтон. Он отказался, а личный визит в Америку нанес его брат спустя 12 месяцев. Страны откровенно игнорируют просьбы и потребности друг друга, но инициатором данного отношения стал Вашингтон.

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#сша #иран #америка #оаэ #вашингтон #обама #ядерная сделка
Источник: lenta.ru
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