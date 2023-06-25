Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал представителям американского канала о нынешней проводимой контратаке. Он ссылался на то, что сейчас ВСУ испытывают многочисленные сложности, а также столкнулись с различными препятствиями.
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Резников подчеркнул, что они недооценили силу ВС РФ. Оборонительные рубежи, выстроенные российскими бойцами, крайне сильны. Минные поля же стали настоящим препятствием для украинской техники.
Министр обороны сказал, что многие слишком преувеличивают значимость контрнаступления. Это не отчаянный шаг, а лишь одна из многих попыток изменить ситуацию на фронте.
Он дополнил, что контратака является подготовительной операцией. Трудности ожидаемы, но их необходимо преодолеть.
Резников считает, что перемены на фронте должны произойти до конца этого года. Но он не уточнил, какие именно события станут ключевыми. Представитель украинского ведомства считает, что исход войны уже не за горами. Остается лишь ждать, какая из сторон одержит верх.
Сейчас ВСУ ожидают поступления истребителей от зарубежных «помощников». Украинские летчики проходят соответствующее обучение за границей. Резников подчеркнул, что летный состав будет готов раньше ожидаемого срока.