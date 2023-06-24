После того как стало известно о начале вооруженного мятежа, в предполагаемом офисе Пригожина был проведен обыск. Силовики нашли у основателя компании «Вагнер» золотые слитки, белый порошок и огнестрельное оружие.
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Обыски проводились в служебных помещениях «Трезини» в Санкт-Петербурге. Согласно информации, которую сообщили СМИ, в одном из кабинетов была найдена валюта. Помимо наличных оперативники смогли найти 5 килограммов золота. Они были расфасованы в слитки весом в 1 килограмм.
Также в помещении оказалось 6 пистолетов. Помимо этого, внимание силовиков привлекли пакеты с белым порошком. В каждом из 5 найденных брикетов был 1 килограмм порошка неизвестного содержания.
И это не все подозрительные находки. В Санкт-Петербурге было обнаружено 4 паспорта с разными именами. Все документы были оформлены на одного человека, и этот мужчина внешне очень похож на Пригожина. В любом случае, факт того, что 4 паспорта оформлены на одного мужчину, но под разными именами, наталкивают мысль о том, что документы фальшивые. Также рассматривается версия, что у Пригожина могло быть 4 двойника. А рядом с объектами, где проводился обыск, стояла машина, в которой лежало 4 миллиарда рублей по пятитысячным купюрам.