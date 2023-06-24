Лукашенко рассказал, что общался с Пригожиным по согласованию с Путиным. Основатель ЧВК согласился остановить движение своих бойцов. Лукашенко также заявил, что членам ЧВК предоставят гарантии безопасности.

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Переговоры Александра Лукашенко и Евгения Пригожина, занявшие много времени, подошли к концу. Они проводились по согласованию с Владимиром Путиным.

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После длительной беседы стороны нашли возможности прийти к взаимовыгодному единству. Речь идет о недопущении ситуации, где развязывается бойня на российской земле. Журналистам рассказали о прекращении мятежной деятельности «Вагнера». Это означает, что Пригожин решил принять предложение Лукашенко об остановке движения по российским регионам.

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На столе переговоров оказался вариант логического завершения резонансной ситуации. В документе особое место занимает гарантия предоставления безопасности бойцов «Вагнера». Из-за мятежа, который проводился силами «Вагнера», в целях минимизации рисков в 3 регионах России был введен режим контртеррористической операции. Пока этот режим все еще работает в Москве, Московской и Воронежской областях.