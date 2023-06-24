Из-за «сложной» ситуации в столице 26 июня будет выходным днем для ряда организаций, заявил мэр Собянин. Продолжат работу органы власти, городские службы, предприятия ОПК. В столице объявлен режим контртеррористической операции

Мэр Москвы Сергей Собянин официально объявил понедельник нерабочим днем. Решение было принято с учетом обстановки в стране.

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Таким образом, 26 июня не выйдет на работу большинство жителей города. Но важно понимать, что есть исключения. Нововведение не касается органов власти, организаций, работающих по принципу беспрерывного цикла, городских служб и оборонно-промышленного комплекса.

Мэр рекомендует по возможности отказаться от передвижений по городу. Было озвучено предупреждение о возможном перекрытии части дорог. Собянин просит всех рассказывать о подозрительных ситуациях и ЧП в 112. Звонок бесплатный, экстренная служба принимает звонки круглосуточно без перерывов.

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Сейчас отменены все массовые мероприятия, даже те, о которых заранее объявляли. Дело в том, что их перенесли на неопределенный срок до тех пор, пока обстановка в стране не стабилизируется. Мэр Москвы призывает всех сохранять спокойствие. Вполне возможно, что в будущем будут поступать информационные взбросы, поэтому новости следует читать только на официальных источниках информации и не поддаваться на провокации. Важно не терять бдительность в это непростое время.