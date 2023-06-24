"Польские вооруженные силы находятся в постоянной готовности с февраля 2022 года, и уровень не был изменен в связи с последними событиями", - написал Севера.

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

Попытка мятежа в РФ является одним из самых обсуждаемых событий не только в стране, но и за ее пределами. Представители Польши прокомментировали резонансную ситуацию.

реклама

Глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера сказал, что в его государстве ознакомились с ситуацией, политики проконсультировались с союзниками. За границей считают, что попытка мятежа – внутреннее дело России. Севера также напомнил, что польские ВС пребывают в режиме готовности с конца зимы прошлого года. После попытки мятежа состояние Вооруженных сил не изменилось.

Напомним, представители ЧВК «Вагнер» пытались захватить штаб ЮВО в Ростове-на-Дону. Это произошло после заявления Евгения Пригожина о том, что ВС РФ нанесли удары по лагерям «Вагнера». В ответ на это Минобороны России выступило с опровержением.

рекомендации iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену 4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать MSI Gaming 4060 Ti дешевле такой же 3060 Ti -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Путин считает действия мятежников преступной авантюрой. Эксперты думают, ситуация возникла из-за того, что Пригожин поставил на первое место свои амбиции и личные интересы. Обстановка в городе остается тяжелой, работу военного управления удалось заблокировать.