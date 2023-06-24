Попытка мятежа в РФ является одним из самых обсуждаемых событий не только в стране, но и за ее пределами. Представители Польши прокомментировали резонансную ситуацию.
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Глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера сказал, что в его государстве ознакомились с ситуацией, политики проконсультировались с союзниками. За границей считают, что попытка мятежа – внутреннее дело России. Севера также напомнил, что польские ВС пребывают в режиме готовности с конца зимы прошлого года. После попытки мятежа состояние Вооруженных сил не изменилось.
Напомним, представители ЧВК «Вагнер» пытались захватить штаб ЮВО в Ростове-на-Дону. Это произошло после заявления Евгения Пригожина о том, что ВС РФ нанесли удары по лагерям «Вагнера». В ответ на это Минобороны России выступило с опровержением.
Путин считает действия мятежников преступной авантюрой. Эксперты думают, ситуация возникла из-за того, что Пригожин поставил на первое место свои амбиции и личные интересы. Обстановка в городе остается тяжелой, работу военного управления удалось заблокировать.