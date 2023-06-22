Продажи GeForce RTX 4060 начнутся 29 июня. Nvidia рекламирует видеокарту и подчеркивает, что если сравнивать с RTX 3060, покупка новинки позволяет экономить до 130 долларов за 4 года.
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Она будет стоить около 300 долларов, но цены в магазинах могут отличаться. Представители Nvidia, известной американской технологической компании, разработчика графических процессоров и систем на чипе (SoC) уточняют, что на технику в Европе цены могут достигать 500 евро, но Nvidia не несет ответственность за ценовую политику и не может повлиять на это. После старта продаж цены могут снизиться, но стопроцентной гарантии на эту тенденцию никто не дает.
Была проделана большая работа. Разработчики GeForce RTX 4060 назвали доступным решением для игр в 1080p. Энергопотребление во время игры составляет 110 Вт. Опросы Steam показали, что геймеры часто используют игры с разрешением 1080p, поэтому, ожидается, что на этот товар будет высокий спрос.
Эксперты говорят, что проводили различные тесты. Несмотря на низкое энергопотребление, они показали, что новинка на 20% работает быстрее, чем RTX 3060, и на 60% шустрее RTX 2060. Эта информация говорит о достоинствах новинки, геймеры прозвали ее многообещающей.