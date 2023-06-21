Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш публично заявил, что Рига собирается передать Киеву 5 вертолетов. Как уточнил латвийский политик, это все вертолеты, которые находятся на вооружении прибалтийской республики.
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Он рассказал о том, что вертолеты будут перекрашены, чтобы не только быть пригодными для ведения боевых действий, но и для того, чтобы выглядеть хорошо. Это не первая помощь страны ВСУ. Помимо этого, Латвия помогает Украине беспилотными аппаратами. К настоящему времени переносные ракетные комплексы уже переданы ВСУ.
Согласно официальным данным на вооружении Латвии состоят 2 вертолета советского производства и 3 вертолета американского производства. ВСУ принимают поддержку из-за границы. В общей сложности Рига потратила более 1% ВВП на военную помощь Украине. У ВСУ дефицит авиации, и помощь Латвии вертолетами будет большим подспорьем для Вооруженных сил Украины. Несмотря на это, большинство экспертов уверено, что 5 вертолетов могут повлиять на исход военного конфликта.