Евросоюз согласовал новый пакет санкций против РФ. Под ограничительные меры попали северная ветка, 70 человек и 40 компаний. Также запрещен въезд автоприцепов из любого региона России.
реклама
О том, что послы Евросоюза согласовали пакет санкций, рассказал польский дипломат Анджей Садось. Меры направлены на противодействие обходу санкций. Новый список ограничений включает в себя прекращение поставок по северной ветке.
По традиции пакет санкций подписали послы, теперь в документе должны оставить подпись руководители стран Евросоюза. Они будут внимательно изучать документ, и при необходимости могут внести правки, которые могут изменить санкции. В данный момент по северной ветке, получившей название «Дружба», в Европу прибывает нефть из Казахстана, а по южной ветке ─ нефть из России в Чехию, Словакию и Венгрию.
Садось не стал озвучивать имена физических лиц и название компаний, которые попали в список санкций. Вполне возможно, в список может быть внесен ряд изменений. Известно, что люди из списка санкций были связаны с незаконной депортацией граждан. Компании обходили санкции и поддерживали Россию в военном конфликте. Послы Евросоюза заметили, что раньше люди пытались обойти санкции, но теперь Евросоюз сделает все возможное, чтобы исключить все потенциальные лазейки. Таким образом, Россия не сможет получать доступ к запрещенным технологиям.
Напомним, десятый пакет в отношении РФ страны Евросоюза ввели в конце февраля текущего года. Из-за ограничительных мер было заморожено примерно 300 миллиардов российских резервов.