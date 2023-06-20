Поддержка Киева со стороны Запада уже пошатнулась, а провал наступления стал самым чёрным сценарием для Украины.

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В Польше назвали, при каких условиях США могут склонить Украину к проведению переговоров с Россией. На портале Interia был описан черный сценарий для президента Украины Владимира Зеленского.

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На польском портале вышел материал, посвященный военному конфликту Украины. Статья была написана с опорой на мнение экспертов. Большинство экспертов полагает, что Киев сейчас должен продемонстрировать странам-союзникам, что многомиллиардные вложения со стороны Запада могут окупить себя. Многое зависит от контрнаступления Украины. США будут особенно внимательно наблюдать за развитием событий.

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Америка вложила много денежных средств, чтобы поддержать Украину в непростой период для страны. Но если контрнаступление окажется провальным, то это может испортить репутацию президента США Джо Байдена. Чтобы реабилитироваться на мировой арене и баллотироваться в президенты еще на один срок, Байден примет решительные меры. В этом случае поддержка Украине может закончиться, и тогда страна будет вынуждена сесть за переговоры. Это станет катастрофой для политической карьеры Зеленского.