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jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Автоваз запустил производство Lada X-Cross 5 на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге
В начале февраля "АвтоВАЗ" приобрел активы Nissan у ФГУП "НАМИ": 99% ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", включая завод в Санкт-Петербурге, перешли компании за символическую стоимость в размере 1 евро, 1% остается у ФГУП "НАМИ".
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Сегодня официально стартовало производство кроссовера Lada X-Cross 5. Для изготовления машины используются мощности, принадлежавшие Nissan. Завод находится в Санкт-Петербурге. Церемония запуска прошла при присутствии целого ряда официальных лиц, включая главу Минпромторга и президента АвтоВАЗа.

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В СМИ раскрыли некоторые подробности производства. Сборка является крупноузловой, но производится непосредственно на главной линии конвейера. За час удается собрать целых 6 автомобилей.

На завод поставляют в готовом виде кузов, мотор, подвески и многие другие элементы. Предприятию остается лишь объединить всё это в единое целое, залить бензин, масло, а также прочие жидкости, после чего транспорт готов к использованию.

Приобрести новинку удастся уже скоро, через 2-3 месяца. Событие состоится на позднее сентября. Стоимость, на данный момент, не раскрывается, пока нет даже предположительных прогнозов.

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Даная модель – это кроссовер FAW Bestune T77, но названный на иной лад. Машина, на сегодняшний день, имеет минимальную локализацию. На заводе планируют осуществить сборку порядка 10 000 единиц техники уже до конца 2023 года. О дальнейшей судьбе линейки станет известно после старта продаж.

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