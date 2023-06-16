Президент РФ Владимир Путин видит, что Киев пытается провести контрнаступление, но считает, что у ВСУ шансов на победу. Об этом глава российского народа открыто заявил на заседании международного экономического форума, который проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня.
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ВСУ предпринимает новые попытки контрнаступления, ведутся бои, но очевидно, что у Киева нет шансов достигнуть поставленной цели. Противник пытается провести атаку несколькими подразделениями, используя танки и оружие. Путин заметил, что ВСУ подобрались к линии обороны ВС России, противники потеряли часть военной техники. Внимательно оценив ситуацию на Времевском выступе, пришел к выводу, что у ВСУ нет шансов, в будущем эти шансы не появятся.
Путин акцентирует внимание на том, что ВСУ перешли на стратегические резервы. Часть из них предназначена для прорыва обороны, а вторая ─ для использования войск для движения и закрепления на территории. Но на всех участках ВСУ не смогли достичь целей. Более того, у ВСУ потерей больше 1 к 10 по сравнению с ВС России. Во время контрнаступления Украина утратила почти 200 танков и более 400 бронированных машин, и потери увеличиваются ежедневно.