Тактика Владимира Путина показала свою эффективность во время контрнаступления ВСУ, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

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Умелые стратегические решения России восхищают не только союзников, но и «недругов». Полковник Дуглас Макгрегор, являющийся бывшим советником главы Пентагона, заявил, что тактика, разработанная Владимиром Путиным, попросту сорвала контратаку ВСУ.

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Он отметил, что президент РФ придерживался стратегии сохранения численности состава российской армии, не допуская напрасных жертв среди бойцов. Также Путин остается верен своему решению – минимизации ущерба важным объектам инфраструктуры, многоквартирным домам, иным постройкам.

В Вашингтоне уже начали понимать, что все попытки ВСУ преодолеть установившиеся границы, контролируемые российскими войсками, обречены на провал. Сейчас положение киевского режима является максимально шатким.

Макгрегор добавил весьма сильные слова, откровенно похвалив Россию. Он считает, что армия РФ является лучшей в мире. У бойцов высокая квалификация, отсутствуют проблемы с организацией. ВСУ попросту не справляются с таким отпором. Но Киев замалчивает свои реальные «достижения».

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Если США продолжит вести свою агрессивную политику, высок шанс, что Украина будет полностью уничтожена. К такому итогу пришел офицер.