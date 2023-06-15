У владельцев устройств Surface появилась возможность приобрести дисплеи, батареи, твердотельные накопители и другие компоненты на замену вышедших из строя напрямую от поставщика.

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Надейся на помощь, а сам не плошай – видимо, это стало лозунгом компании Microsoft, открывшей продажи запасных составляющих для произведения самостоятельно ремонта компьютеров Surface. О странном нововведении сообщили иностранные СМИ.

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Журналисты подметили, что в интернет-магазине американской корпорации начали продавать оригинальные детали. Теперь пользователи смогут приобрести запчасти к компьютерам Surface Pro, Surface 2 и многим другим гаджетам.

Счастливые обладатели данных устройств могут приобрести не только важные комплектующие, но и мелкие составляющие. К примеру, SSD-накопитель стоит $82, подставка для ПК – $50, и всё в подобном ценовом диапазоне. Но есть и дорогостоящие позиции, являющиеся ключевыми деталями гаджетов.

Об аттракционе невиданной щедрости сообщил Тим МакГигган, занимающий пост вице-президента корпорации. Он указал на то, что все, кто будут приобретать комплект для ремонта, в «подарок» получат соответствующую запчасть и компоненты для неё. Это могут быть винты.

Также он отметил, что инструменты от iFixit можно приобрести отдельно. В интернет-магазине их не найти.

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Получается, что сервисные центры становятся все менее рентабельными. Вскоре появятся мастера-самоучки, которые будут проводить необходимые ремонтные работы дома, имея в распоряжении оригинальные детали.