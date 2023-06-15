Бойцы, входящие в батальон «Запад-Ахмат», уже приступили к охране российской границы в Белгородской области. Заявление об этом поступило от Рамзана Кадырова – главы Чечни.
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Батальон приложит все усилия, чтобы не допустить повторения трагедии, произошедшей в мае. Бойцы не просто дадут отпор диверсантам, а предотвратят проникновение противника на нашу территорию. В охране границы задействован не только батальон «Запад-Ахмат», но и пограничные службы, а также солдаты российской армии.
Кадыров поделился нынешними действиями бойцов. Они расположились на КПП в районе Нехотеевки. Также часть батальона отправлена на другой КПП, находящийся в селе Казинка. Именно на этот пункт и произошла атака украинских диверсантов.
Согласно заявлению лидера Чечни, бойцы, расположившиеся на важнейших позициях, не допустят продвижение противника вглубь территории, приложив все усилия для того, чтобы защитить спокойствие и жизни мирных жителей.
Все эти меры ввели в качестве ответа на действия украинских диверсантов, совершивших набег на Белгородскую область.