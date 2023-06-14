Украина практически с самого начала настаивала на том, что европейские союзники выделили ей авиацию, чтобы иметь возможность противостоять российским войскам. Поставки истребителей F-16 должны начаться в скором времени, а власти Дании обозначили сроки обучения будущих пилотов. Мероприятие запланировано на первые недели августа. Об этом сообщил и.о. министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен.
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Он считает, что за пару летних месяцев удастся «утрясти» формальности, чтобы приступить к подготовке украинских летчиков.
Поульсен подчеркнул, что Дания изначально была готова предоставить собственную территорию для тренировок. И планирует это сделать уже в августе.
Государство принимает активное участие в нынешних событиях, всячески поддерживая Украину. Чуть ранее Дания передала Киеву боеприпасы, суммарно стоящие $36 млн. В планах присутствует передача Киеву целой партии снарядов для артиллерии. Ожидаемое количество боеприпасов – 2 000 единиц.
Новая поставка вооружения Киеву была утверждена 12 июня. Средства выделит соответствующий фонд, сформированный в марте нынешнего года. В результате голосования парламента было принято решении о поддержке данной инициативы.