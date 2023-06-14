Люди, любящие алкоголь, могут ставить памятники учеными из Массачусетского университета. Они открыли удивительный момент: один стакан спиртного в сутки является профилактикой сердечных недугов, вызванных стрессом. А мужчинам можно «пропустить» даже пару стаканчиков. Для сердца же полезнее будет. Исследование опубликовали в журнале JACC.
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Ученые взяли информацию не из пустого места, а на основе показателей здоровья огромного количества граждан. Американцы проходили своеобразное обследование, а после заполнили анкеты, где рассказали про свой образ жизни.
Итогом стало то, что риск развития сердечных патологий, включая инфаркт, значительно ниже у тех, кто периодически употребляет спиртное, или же регулярно, но в малых количествах. Кардиологи утверждают, что данный эффект может быть объяснен влиянием алкоголя на нейроны в миндалевидном теле, отвечающим за стрессы. Зона становится менее активной, показатели стресса падают. Люди легче переносят жизненные тяготы.
Пусть ученым и удалось подтвердить то, что алкоголь полезен для сердца, но не стоит злоупотреблять им. Спиртное имеет массу негативных сторон, к примеру, плохо влияет на состояние желудка, печени, а также поджелудочной железы.