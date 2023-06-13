В Турции появилась специальная платежная система для российских путешественников. Туристам предоставили право расплачиваться за товары и услуги через Систему быстрых платежей и картами российских банков. Нововведение распространяется на определенные торговые точки. Возможно, в будущем их количество увеличится.
реклама
Это упрощает время пребывания граждан РФ за границей. Согласно статистике Федерального агентства по туризму Россия занимает второе место по туристическому потоку в Турцию, уступая первенство путешественникам из Германии. В прошлом году Турцию посетило более 5 миллионов россиян.
Благодаря новой политике провайдера SigmaPay, жители России в любое время суток смогут расплачиваться через смартфон, используя переводы через СБП или оплату картами, зарегистрированными в российских банках.
Следует иметь в виду, в этом случае курс конвертации лира-рубль будет незначительно отличаться. Расплатиться картой российских банков можно в гостиницах, ресторанах и магазинах, которые являются партнерами программы. С банковского счета туриста списываются денежные средства в рублях, они доставляются предпринимателям на счет в турецком банке. Перевод осуществляется в течение 2 дней.