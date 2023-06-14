Минфин, в первую очередь, всегда думает о пополнении бюджета. И в ходе очередных раздумий была придумана «идеальная» стратегия, способная нанести ущерб большинству нефтедобывающих компаний. В СМИ просочилась информация о том, что Минфин хочет лишить выработанные месторождения налоговых льгот.
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В данном контексте рассматриваются вычеты из НДПИ, составляющие 20%. Минфин не отказывается от реализации данной инициативы, но предлагает сместить её реализацию на три года. Если перенос состоится, это позволит пополнить бюджет на 460 млрд рублей за последующие 36 месяцев.
Другое дело, что нефтекомпании, уже планировавшие инвестировать «свободные деньги», а также составившие финансовые стратегии, останутся в минусе. О компенсации «за неудобства» не поднимается и речи.
Стоит отметить, что выработанные месторождения предоставляют почти 25% ресурса от его общего количества. Налоговая реформа, принятая в 2020 году, привела к необходимости перехода компаний на НДД. Минфин забрал у организаций крупные льготы по НДПИ, предоставив в качестве альтернативы НДД.
Страдать нефтедобывающим компаниям оставалось недолго, всего лишь до 2024 года. Именно с этого момента и должны были заработать льготы, реализованные как вычеты из НДПИ, составляющие 20%.
Суть нововведения НДД заключается в том, что стимулировать разработку новых месторождений, где потребуется основательно «вложиться». Разница с НДПИ заключается в том, что налог будет взиматься не с добытого количества, а конечного финансового итога – выручка, за исключением расходов. Ставка составляет 50%. НДД должен был стать единым налогом, но формула не является таковой. Для всех групп месторождений он действует по-своему.
Остается ожидать ответной реакции от нефтедобывающих компаний, которым снова предстоит терпеть лишения.