Принятие Украины в Евросоюз чревато рядом неприятных последствий, которые могут ударить по самой структуре альянса, предупредил журналист Financial Times Тони Барбер.

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Разговоры о том, что Украина вступит в НАТО, уже не являются беспочвенными. Сейчас всё на полном серьезе. Но не все европейские государства рады данной перспективе.

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Если Украина войдет в состав ЕС и других альянсов, другим странам придется значительно «затянуть» кошелек. Данное событие отрицательно повлияет на бюджеты прочих государств. Подобного мнения придерживается Тони Барбер, обозревающий британскую газету Financial Times.

С его точки зрения, вхождение Украины в ЕС – это чистейшей воды «подстава». Киев беспокоиться только о собственном благополучии, предпочитая лишь принимать помощь, а не отдавать что-либо взамен. Барбер считает, что государство, прикрываясь нахождением в бедственном положении, будет претендовать на огромные суммы из Брюсселя.

Автор задал резонный вопрос – какая страна готова сократить собственное финансирование в пользу Украины? Он отмечает, что две третьих государств, входящих в ЕС, получают больше, нежели отдают. Если членство получит и Украина, финансовый поток значительно изменит своё направление. Страны не начнут бедствовать, но им придется значительно «ужать пояс».

Украинский кризис воспринимается государствами с разных ракурсов. Отдельные «помощники» ввязались в авантюру исключительно ради достижения собственных целей. Киев пытаются ограничить экономически, ведь ряд стран, включая Болгарию, Польшу, Венгрию и Словакию, не подписывались на «зерновой поток» взаимен собственной промышленности.

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Нынешний статус Украины – кандидат на вступление в ЕС. Государство находится в «самом низу» иерархии, поэтому не имеет права вмешиваться в международные дела. То, что Украину сделали кандидатом, не означает, что её гарантировано примут. К примеру, Северная Македония находится в данном статусе уже 18 лет.