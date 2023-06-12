Разговоры о том, что Украина вступит в НАТО, уже не являются беспочвенными. Сейчас всё на полном серьезе. Но не все европейские государства рады данной перспективе.
реклама
Если Украина войдет в состав ЕС и других альянсов, другим странам придется значительно «затянуть» кошелек. Данное событие отрицательно повлияет на бюджеты прочих государств. Подобного мнения придерживается Тони Барбер, обозревающий британскую газету Financial Times.
С его точки зрения, вхождение Украины в ЕС – это чистейшей воды «подстава». Киев беспокоиться только о собственном благополучии, предпочитая лишь принимать помощь, а не отдавать что-либо взамен. Барбер считает, что государство, прикрываясь нахождением в бедственном положении, будет претендовать на огромные суммы из Брюсселя.
Автор задал резонный вопрос – какая страна готова сократить собственное финансирование в пользу Украины? Он отмечает, что две третьих государств, входящих в ЕС, получают больше, нежели отдают. Если членство получит и Украина, финансовый поток значительно изменит своё направление. Страны не начнут бедствовать, но им придется значительно «ужать пояс».
Украинский кризис воспринимается государствами с разных ракурсов. Отдельные «помощники» ввязались в авантюру исключительно ради достижения собственных целей. Киев пытаются ограничить экономически, ведь ряд стран, включая Болгарию, Польшу, Венгрию и Словакию, не подписывались на «зерновой поток» взаимен собственной промышленности.
Нынешний статус Украины – кандидат на вступление в ЕС. Государство находится в «самом низу» иерархии, поэтому не имеет права вмешиваться в международные дела. То, что Украину сделали кандидатом, не означает, что её гарантировано примут. К примеру, Северная Македония находится в данном статусе уже 18 лет.