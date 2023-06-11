"Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

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Объем суточного подаваемого газа Европе составляет порядка 42,4 млн м3. Все это осуществляется транзитом через Украину. Для данных целей используется ГИС «Суджа». Но вот заявку на то, чтобы осуществить подачу через «Сохрановку», Киев отклонил. Об этом стало известно со слов представителя «Газпрома».

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Европа сейчас находится в тяжелейшем ресурсном кризисе. Российский газ играет огромное значение для зарубежных стран. Через Украину проходит транзит на ранее установленных условиях. Но вот другую заявку, на ГИС «Сохрановка», Киев отклонил.

Данное решение является странным. Нынешний маршрут является единственным, позволяющим Европе получает «голубое топливо». Прокачка по «Северному потоку» не осуществляется. По другим направлениям осуществляется подача ресурса только в Турцию и государства Южной Европы.

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ГИС «Сохрановка» отказалась продолжать транзит из-за непредвиденных обстоятельств. Каких именно – остается загадкой. В результате исследования специалистов было установлено отсутствие факторов, препятствующих прокачке.