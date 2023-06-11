Украина, отчаянно рвущаяся в НАТО, может получить шанс на вступление в альянс. Вице-премьер, а также глава МИД Италии Антонио Таяни рассказал, что на предстоящей встрече представителей зарубежных государств будет решаться вопрос о том, как Украине присоединиться к НАТО. Мероприятие запланировано на июль 2023 года, а состоится она в Вильнюсе.
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Данный вопрос «мельтешит» на горизонте длительное время, и теперь пора приступить к его обсуждению. Уже сейчас активно ведется проработка вопроса о формировании постоянного Совета Украина – НАТО. Шаг является действительно важным, ведь тогда у Киева появится возможность принимать решения на международном уровне, либо же выказывать собственное мнение.
Вице-премьер уточнил, что Рим желает помочь Украине, но попросту нечем. Также Таяни уточнил, что в скором времени Киев получит обещанную военную поддержку. Европейские союзники Украины прикладывают все усилия, чтобы помочь государству в тяжкие времена.
Таяни рассказал, что его поездка на саммит позволит прояснить сразу несколько моментов, а также определиться с тем, как другие страны рассматривают украинский кризис. Он надеется, что контрнаступление, начатое Киевом, является первым шагом к будущему решению конфликта.