Газета отмечает, что остается неясным, что именно США, Европа и Украина считают "успешным" контрнаступлением, от результатов которого будут зависеть дальнейшие обсуждения продолжения предоставления помощи Украине.

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Зарубежные чиновники, несмотря на веру в лучшее, скептически относятся к нынешнему контрнаступлению ВСУ. Они считают, что дойди до границ, установленных на 24 февраля 2022 года, попросту нереально. Об этом заявили в зарубежных СМИ.

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Издание указывает, что чиновники не делают подобных публичных заявлений, но в разговорах между собой допускают лишь наименее благоприятное развитие событий. Украинское контрнаступление, бесспорно, важный шаг для Киева, но ВСУ переоценивают собственную готовность, несмотря на новый пакет военной помощи от США.

Одни политики считают, что у Украины есть определенные шансы отбить потерянные территории, но им придется бросить все силы на удержание. Сделать это при нынешнем объеме штата ВСУ крайне проблематично. Другие чиновники отмечают, что Киеву только и остается вести бои на изнурение.

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Американские спецслужбы склоняются к тому, что начало наступления обернется для ВСУ лишь чередой «небольших побед».