Председатель государственной думы Володин Вячеслав заявил, что все страны, состоящие в Евросоюзе косвенно воюют с Россией. В своём телеграмм канале, Володин высказался, что поставляемое Украине европейское оружие применяется не только для обороны на линии фронта, но так же, чтобы совершать нападения на территорию России.
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Так же председатель госдумы обратил внимание на то, как большинство правителей Европы "делают вид", что они никак не участвуют в конфликте, а президент Украины использует западное оружие не уведомляя их.
Володин, так же назвал лицемерием то, что власти Европейских государств обсуждают новые ограничения и санкции, чтобы ослабить России, вместо публичного осуждения совершаемых преступлений солдатами ВСУ. Володин так же отметил, что всё уже введённые санкции не смогли сильно ослабить страну.