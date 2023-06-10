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Володин: страны Европы воюют с Россией, не признавая это
Володин отметил, что военная техника и оружие стран ЕС используются для терактов на территории России.
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Председатель государственной думы Володин Вячеслав заявил, что все страны, состоящие в Евросоюзе косвенно воюют с Россией. В своём телеграмм канале, Володин высказался, что поставляемое Украине европейское оружие применяется не только для обороны на линии фронта, но так же, чтобы совершать нападения на территорию России.

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Так же председатель госдумы обратил внимание на то, как большинство правителей Европы "делают вид", что они никак не участвуют в конфликте, а президент Украины использует западное оружие не уведомляя их.

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Володин, так же назвал лицемерием то, что власти Европейских государств обсуждают новые ограничения и санкции, чтобы ослабить России, вместо  публичного осуждения совершаемых преступлений солдатами ВСУ. Володин так же отметил, что всё уже введённые санкции не смогли сильно ослабить страну.

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#россия #украина #сво #санкции #всу #евросоюз #володин
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