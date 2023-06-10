Володин отметил, что военная техника и оружие стран ЕС используются для терактов на территории России.

В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD

В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD

Председатель государственной думы Володин Вячеслав заявил, что все страны, состоящие в Евросоюзе косвенно воюют с Россией. В своём телеграмм канале, Володин высказался, что поставляемое Украине европейское оружие применяется не только для обороны на линии фронта, но так же, чтобы совершать нападения на территорию России.

реклама

Так же председатель госдумы обратил внимание на то, как большинство правителей Европы "делают вид", что они никак не участвуют в конфликте, а президент Украины использует западное оружие не уведомляя их.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 45 тр в Регарде -28% на 32Gb Сorsair Dominator -30% на стиралку Бош 4 серии 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G

Володин, так же назвал лицемерием то, что власти Европейских государств обсуждают новые ограничения и санкции, чтобы ослабить России, вместо публичного осуждения совершаемых преступлений солдатами ВСУ. Володин так же отметил, что всё уже введённые санкции не смогли сильно ослабить страну.