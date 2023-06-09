Азиатские страны, как и ранее, впереди планеты всей. По крайней мере в техническом плане. На днях компания Xiaomi презентовала новый продукт – смарт-очки Mijia Smart Audio Glasses. В гаджете имеются встроенные динамики, а также микрофон. Частично устройство может выполнять функции смартфона.
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Внешний вид новинки весьма тривиальный. Это стандартные очки, оснащенные утолщенными дужками. В них встроили динамики, направляющие звук прямо пользователям в уши. На дужках размещены сенсорные панели. Прикосновения к ним позволяют изменить громкость или осуществить другие манипуляции.
В очках должны присутствовать два микрофона. Они требуются для того, чтобы функционировала система активного шумоподавления, да и с голосовым ассистентом удастся беседы вести. В принципе, гаджет может полноценно заменить телефонную гарнитуру.
Емкость аккумулятора рассчитана на поддержание работоспособного состояния в течение одной недели, но это в режиме ожидания. Прослушивание музыки доступно на протяжении целых 22 часов. Время разговора, на максимальном заряде, составит 7 часов без перерыва.
Корпус очков оснащен защитой от брызг и пыли, согласно стандарту IP54. Удивительно то, что Mijia Smart Audio Glasses можно разобрать, заменив стандартные линзы на диоптрические.
В Китае новинка начала продаваться уже с 9 июня. Все представленные экземпляры раскупили в течение пары часов. Стоимость гаджета составила 899 юаней, что равняется 10 500 рублей. Не исключено, что устройство станет дороже в будущем.
Сейчас компания презентовала лишь «пробники», первые модели, оценивая реакцию людей на новинку. Как видно, пользователи заинтересовались гаджетом, о чем свидетельствует моментальная распродажа всех завезенных экземпляров. Остается только ждать, когда смарт-очки появятся в РФ.