Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Xiaomi выпустила умные аудио-очки за 10 тысяч рублей
Компания Xiaomi представила смарт-очки Mijia Smart Audio Glasses, в которых за счет встроенных динамиков и микрофонов можно слушать музыку и разговаривать по телефону. Об этом сообщает издание ITHome.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
-38% на 55" TV Samsung QLED, 4K Ultra HD

Азиатские страны, как и ранее, впереди планеты всей. По крайней мере в техническом плане. На днях компания Xiaomi презентовала новый продукт – смарт-очки Mijia Smart Audio Glasses. В гаджете имеются встроенные динамики, а также микрофон. Частично устройство может выполнять функции смартфона.

реклама

Внешний вид новинки весьма тривиальный. Это стандартные очки, оснащенные утолщенными дужками. В них встроили динамики, направляющие звук прямо пользователям в уши. На дужках размещены сенсорные панели. Прикосновения к ним позволяют изменить громкость или осуществить другие манипуляции.

В очках должны присутствовать два микрофона. Они требуются для того, чтобы функционировала система активного шумоподавления, да и с голосовым ассистентом удастся беседы вести. В принципе, гаджет может полноценно заменить телефонную гарнитуру.

Емкость аккумулятора рассчитана на поддержание работоспособного состояния в течение одной недели, но это в режиме ожидания. Прослушивание музыки доступно на протяжении целых 22 часов. Время разговора, на максимальном заряде, составит 7 часов без перерыва.

Корпус очков оснащен защитой от брызг и пыли, согласно стандарту IP54. Удивительно то, что Mijia Smart Audio Glasses можно разобрать, заменив стандартные линзы на диоптрические.

В Китае новинка начала продаваться уже с 9 июня. Все представленные экземпляры раскупили в течение пары часов. Стоимость гаджета составила 899 юаней, что равняется 10 500 рублей. Не исключено, что устройство станет дороже в будущем. 

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-28% на 32Gb Сorsair Dominator
-30% на стиралку Бош 4 серии
38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке
В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G

Сейчас компания презентовала лишь «пробники», первые модели, оценивая реакцию людей на новинку. Как видно, пользователи заинтересовались гаджетом, о чем свидетельствует моментальная распродажа всех завезенных экземпляров. Остается только ждать, когда смарт-очки появятся в РФ.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#xiaomi #умные очки #mijia smart audio glasses #смарт очки
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Инсайдеры назвали 72 смартфона Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 15 на базе Android 14
Xiaomi выпускает смартфон Civi 3 Disney 100th Anniversary Edition
Запуск чипсета Snapdragon 8 Gen 3 состоится раньше ожидаемого срока
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин поблагодарил российских солдат и заявил, что наступление ВСУ продолжится
13
На Запорожском направлении зафиксировано уничтожение колонны с танками Leopard
16
ВСУ впервые применили танки Леопард-2 на Запорожском направлении
4
Bild опубликовал статью под заголовком "Русские уничтожили первый Leopard" и это вызвало резонанс
13
Daily Reckoning: новая валюта БРИКС может положить конец доминированию доллара и гегемонии США
16
FSP представила обновлённые ATX 3.0 блоки питания SFX формата Dagger Pro мощностью 750 и 850 Вт
+
Отечественный «Ланцет» попадает по немецкому ЗРК IRIS-T
6
Российские бойцы получили доступ к трём брошенным ВСУ французским танкам AMX-10 в Запорожье
9
Российские силы сумели отбить 8 атак ВСУ на Бахмут, где поразили и французские колёсные танки АMX-10
4
Пригожин: Это первая волна, контрнаступление ВСУ будет продолжаться
2
Ускорители AMD заставят понервничать NVIDIA, даже если не окажутся быстрее
+
The Washington Post: Киев начал масштабное наступление, открыв решающий этап в конфликте
3
Появилось качественное изображение подбитого танка Leopard 2 в ходе отражения наступления ВСУ
32
ВСУ начали разведку боем на Мелитопольском направлении
7
LYNK+ демонстрирует концепт модульной системы жидкостного охлаждения для видеокарт
1
В США прозвучало предложение отправить A-10 на Украину
4
В мессенджере WhatsApp появятся каналы
+
За 3 дня сгорело 10 танков Leopard 2 – немецкие кошки не сделали ни одного выстрела
7
«Капитан Америка 4» теперь называется «Капитан Америка: Дивный новый мир»
2
Зеленский сильно разочарован реакцией международных организаций на разрушение Каховской ГЭС
5

Популярные статьи

Ударный тандем: Россия бросает в бой истребители Су-30 и Су-35 в связке с БПЛА "Иноходец"
2
Пригожин поделился информацией о ходе контрнаступления ВСУ с зарубежными СМИ
3
Как собрать мощный и тихий игровой компьютер без переплаты и использования «водянки»
20
Что ИИ думает об угрозе исходящей от ИИ - допрашиваю ChatGPT с пристрастием
5
Почему адепты Linux не способны защитить свою любимицу и "неугодная" статья на Википедии
35
Страшная сказка про Голливуд
5
ЦиПСО - гроза форумов и оружие информационной войны. Как не стать жертвой
46
Киев требует от Запада еще 50 ЗРК Patriot для противодействия "бесконечным" атакам российских ракет
6
Морпехи США используют тактику ВСУ против армии Китая
7
Humble Choice - лучшая игровая подписка современности
11

Сейчас обсуждают

Андрей Мальцев
22:30
Поставили же они Колчаку пулемёты Льюиса времён Гражданской (своей) войны, правда, без патронов, т.к. их уже лет тридцать не производили по данной номенклатуре. При этом, Колчак за этот хлам заплатил ...
В США прозвучало предложение отправить A-10 на Украину
ЧВК Рёдан
22:28
Канал в телеге, у такой по твоим словам "крутой" группировке он обязательно должен быть. Или "русские читеры" только в твоей голове существуют?(
ЦиПСО - гроза форумов и оружие информационной войны. Как не стать жертвой
Пинаю даунов
22:27
Не привезут , потому что привозить нечего 😂
GSC Game World не привезёт S.T.A.L.K.E.R. 2 ни на одну из июньских игровых выставок
Cipik
22:27
Какой канал? ))) Бешеный ципсошник уже надоел... Чем больше отвечаешь тем больше пургу несёшь. Ты сам свою фотку скинь в ципсошной форме лучше. )))
ЦиПСО - гроза форумов и оружие информационной войны. Как не стать жертвой
ЧВК Рёдан
22:27
Автор, пиши в следующий раз про кремлеботов
ЦиПСО - гроза форумов и оружие информационной войны. Как не стать жертвой
Евгений Попов
22:25
Забавно, когда некоторые считают себя умнее инженеров высокотехнологичных компаний. Только вот пару геликов взял по 8Тб. Дата производства - 2017. Отработали 8-10 тыр. часов. Диски из под чиа - забиты...
Причины, которые заставляют сомневаться в надежности HDD с гелием в гермоблоке вместо воздуха
ЧВК Рёдан
22:25
Кто такие русские читеры, канал их скинешь?
ЦиПСО - гроза форумов и оружие информационной войны. Как не стать жертвой
Cipik
22:24
Вообще не по адресу. Инфа эта про ципсошников от русских читеров которые смотрят за контентом.
ЦиПСО - гроза форумов и оружие информационной войны. Как не стать жертвой
beltar
22:24
Отчасти имело место накопление старых дешевых дискреток, они ведь почти вечные, а PCI-E уже очень старый стандарт.
Краткая история взлета и падений видеокарт Intel
ЧВК Рёдан
22:22
Шеша, прекращай паленку пить, особенно будь осторожен с Мистером Сидром
ЦиПСО - гроза форумов и оружие информационной войны. Как не стать жертвой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем