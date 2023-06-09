Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Центробанк шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых
ЦБ допустил возможность повышения ключевой ставки вблизи 4% в 2024 году и далее на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции в условиях постепенного роста инфляционного давления.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
-38% на 55" TV Samsung QLED, 4K Ultra HD

Центробанк решил оставить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Регулятор подчеркивает, что в будущем рассматривается возможность повышения ставки. Это будет зависеть от уровня инфляции.

реклама

Аналитики ожидали, что ставка этим летом сохранится, от нее зависят уровень ставок по депозитам и стоимость кредитов. В РФ наблюдается рост цен на товары и услуги. К лету этот показатель в стране увеличился до 2,6%, если сравнивать со статистикой за апрель в виде 2,3%.

Однако экономическая активность населения страны растет быстрее, чем ожидали аналитики. Это способствует более активному восстановлению спроса потребителей. Скорее всего, ускорится инфляция, в этом случае Центробанк может увеличить ключевую ставку, чтобы сдержать рост ценовой политики.

Эксперты считают, что годовая инфляция в России ускоряется постепенно. Цены на товары и услуги, которые пользуются спросом, повышаются. 2023 год может завершиться инфляцией до 6,5%. Но в следующем году показатель сможет составлять 4% и сохранить эту отметку.

Для контроля инфляции требуется смена денежно-кредитной политики. При ажиотажном росте цен повышается ставка, что отражается на физических и юридических лицах. Таким образом, ослабевает ценовое давление. При условиях, когда уровень инфляции замедляется в стране, Центробанк снижает ставку.

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-28% на 32Gb Сorsair Dominator
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
-30% на стиралку Бош 4 серии
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G
-30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

В 2022 году из-за западных санкций инфляция в России стала резко повышаться. Тогда ЦБ был вынужден оперативно отреагировать ситуацию и увеличить ключевую ставку до 20% годовых. Антикризисная мера вызвала массу недовольств, но позволила замедлить темпы роста цен. Летом прошлого года инфляция стала ниже, и ЦБ начал снижать ключевую ставку. В июне прошлого года ключевая ставка была снижена до 7,5% годовых, и она остается на прежнем уровне в этом году.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#финансы #экономика #центробанк #экономика россии #ключевая ставка #центральный банк рф
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Der Spiegel: Шольц разрушает экономику Германии, а мигранты и рецессия тянут страну на дно
Daily Reckoning: новая валюта БРИКС может положить конец доминированию доллара и гегемонии США
Экономист ЦМАКП Белоусов предрек появление молодых богатых в России из-за выплат за СВО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин поблагодарил российских солдат и заявил, что наступление ВСУ продолжится
13
Поступают сведения об уничтожении ЗРК Iris-T с помощью «Ланцета» во время отражения наступления ВСУ — фото
29
На Запорожском направлении зафиксировано уничтожение колонны с танками Leopard
16
ВСУ впервые применили танки Леопард-2 на Запорожском направлении
3
Intel представила видеокарты Arc Pro A60 и A60M предназначенные для рабочих станций
+
FSP представила обновлённые ATX 3.0 блоки питания SFX формата Dagger Pro мощностью 750 и 850 Вт
+
Daily Reckoning: новая валюта БРИКС может положить конец доминированию доллара и гегемонии США
15
ChatGPT-4 теперь доступен всем бесплатно, но есть один нюанс
26
Отечественный «Ланцет» попадает по немецкому ЗРК IRIS-T
6
Пригожин: Это первая волна, контрнаступление ВСУ будет продолжаться
2
Bild опубликовал статью под заголовком "Русские уничтожили первый Leopard" и это вызвало резонанс
10
Российские силы сумели отбить 8 атак ВСУ на Бахмут, где поразили и французские колёсные танки АMX-10
4
The Washington Post: Киев начал масштабное наступление, открыв решающий этап в конфликте
3
Ускорители AMD заставят понервничать NVIDIA, даже если не окажутся быстрее
+
Российские бойцы получили доступ к трём брошенным ВСУ французским танкам AMX-10 в Запорожье
9
ВСУ начали разведку боем на Мелитопольском направлении
7
В мессенджере WhatsApp появятся каналы
+
Российский спецназ захватил редкий британский беспилотник, обладающий сверхмалыми размерами
10
Появилось качественное изображение подбитого танка Leopard 2 в ходе отражения наступления ВСУ
13
ВСУ готовят 30-тысячный корпус для прорыва на Запорожском направлении
4

Популярные статьи

Ударный тандем: Россия бросает в бой истребители Су-30 и Су-35 в связке с БПЛА "Иноходец"
2
Пригожин поделился информацией о ходе контрнаступления ВСУ с зарубежными СМИ
3
Как собрать мощный и тихий игровой компьютер без переплаты и использования «водянки»
20
Краткое тестирование в игре Planet of Lana
1
Что ИИ думает об угрозе исходящей от ИИ - допрашиваю ChatGPT с пристрастием
5
Страшная сказка про Голливуд
4
Почему адепты Linux не способны защитить свою любимицу и "неугодная" статья на Википедии
18
ЦиПСО - гроза форумов и оружие информационной войны. Как не стать жертвой
30
Морпехи США используют тактику ВСУ против армии Китая
7
Киев требует от Запада еще 50 ЗРК Patriot для противодействия "бесконечным" атакам российских ракет
6

Сейчас обсуждают

Humanoid99
19:09
в совке солдафонам в афгане незаметно подливали бром в чай
Путин: украинское наступление началось, предпринятые попытки провалились, но потенциал у ВСУ ещё сохранился
Chimbal
19:08
"Короче, если устройство сильно новее, чем версия винды, то дров в минимуме нет и без скачки из интернета не заработает." - это актуально и для линуксов, только с линуксами масса геморроя появляется,...
Почему адепты Linux не способны защитить свою любимицу и "неугодная" статья на Википедии
Humanoid99
19:08
почему когда я пишу слово "клоны" этот сайт удаляет мой комент ? грубый фильтр ?
Российское ядерное оружие в Беларуси начнёт появляться в июле
Китя.
19:07
Мне с 6900хт ОС хорошо. и менять её на 4070ti не вижу смысла. а менять только на 7950XTX OC и то с добой только мирится не более. может и всю 7ХХХ серию пропущу. и не обломаюсь. все игры идут и так н...
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
Winssy
19:02
Что ты со мной мерил?) Мы не фпс замеряли. Да и на том же графике, который ты называешь "рисованным", твоя карта быстрее, с чем, кстати, я никогда не спорил. А сейчас ты несешь херню про то, что 4070t...
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
sop18
18:59
Всяко бывает. Только недавно ставил Win10 на новый ноут на интеловской платформе i5-11300H . Казалось бы стандарт. А вот пришлось подсовывать внешние драйвера для NVMe SSD M.2 диска. Тупо не видел ус...
Почему адепты Linux не способны защитить свою любимицу и "неугодная" статья на Википедии
Vorvort
18:59
У AMD 12% рынка дискреток. Все претензии к мошеннику Хуангу.
Видеокарта Radeon RX 7800 окажется быстрее и дешевле GeForce RTX 4070 и получит 16 Гб видеопамяти
dagnoparte
18:58
Оланд опять лжёт, потому что итог будет всего один! А от выбор в президенты сша будет зависит только количество крови пролитой на этой войне.
Экс-президент Франции считает, что итог конфликта на Украине будет зависеть от того, кто станет следующим президентом США
Тарас Заболотский
18:57
Учитывая, что для нормальных ДВС можно изготавливать топливо не только из нефти
Материалы, необходимые для электромобилей, становятся растущей головной болью
scroooge
18:55
....снимались на большом расстоянии беспилотным летательным аппаратом от самого эпицентра боя... Что за набор слов? ...снимались беспилотным летательным аппаратом с большого расстояния от эпицентра...
В сети появились фото и видео с уничтоженной НАТОвской техникой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем