ЦБ допустил возможность повышения ключевой ставки вблизи 4% в 2024 году и далее на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции в условиях постепенного роста инфляционного давления.

Центробанк решил оставить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Регулятор подчеркивает, что в будущем рассматривается возможность повышения ставки. Это будет зависеть от уровня инфляции.

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Аналитики ожидали, что ставка этим летом сохранится, от нее зависят уровень ставок по депозитам и стоимость кредитов. В РФ наблюдается рост цен на товары и услуги. К лету этот показатель в стране увеличился до 2,6%, если сравнивать со статистикой за апрель в виде 2,3%.

Однако экономическая активность населения страны растет быстрее, чем ожидали аналитики. Это способствует более активному восстановлению спроса потребителей. Скорее всего, ускорится инфляция, в этом случае Центробанк может увеличить ключевую ставку, чтобы сдержать рост ценовой политики.

Эксперты считают, что годовая инфляция в России ускоряется постепенно. Цены на товары и услуги, которые пользуются спросом, повышаются. 2023 год может завершиться инфляцией до 6,5%. Но в следующем году показатель сможет составлять 4% и сохранить эту отметку.

Для контроля инфляции требуется смена денежно-кредитной политики. При ажиотажном росте цен повышается ставка, что отражается на физических и юридических лицах. Таким образом, ослабевает ценовое давление. При условиях, когда уровень инфляции замедляется в стране, Центробанк снижает ставку.

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В 2022 году из-за западных санкций инфляция в России стала резко повышаться. Тогда ЦБ был вынужден оперативно отреагировать ситуацию и увеличить ключевую ставку до 20% годовых. Антикризисная мера вызвала массу недовольств, но позволила замедлить темпы роста цен. Летом прошлого года инфляция стала ниже, и ЦБ начал снижать ключевую ставку. В июне прошлого года ключевая ставка была снижена до 7,5% годовых, и она остается на прежнем уровне в этом году.