Китай и РФ сейчас активно «наводят мосты», заключая сотрудничество в различных сферах. Разумеется, США не могли остаться в стороне, видя столь «злостное» нарушение их воли. В мае ЕС вынес на рассмотрение ограничения для компаний из КНР, ведь они не только поддерживают тесные взаимоотношения с Россией, но и обходят санкции. Пекин пытается урегулировать ситуацию, призывая Европу к благоразумию. Об этом заявили в СМИ.
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Евросоюз уверен в том, что китайские компании, днем и ночью, пересылают РФ оборудование, применяемое исключительно в военных целях. Это уже смахивает на паранойю со сторон ЕС, но переубедить Запад в обратно не удается.
Ограничения, которые планируют ввести в отношении китайских компании, станут «последней каплей». После этого сотрудничество между Пекином и Брюсселем будут испорчено бесповоротно.
Китайские дипломаты предпринимают все усилия, чтобы решить ситуацию миром. Но пока нет успехов в данном направлении.
Интересен тот момент, что ограничения вводятся против семи компаний КНР, занимающихся сферой полупроводников и тонкой электроники. Вполне возможно, что обход санкций – это лишь повод, чтобы вновь «ударить» по Китаю. Торговая война между КНР и США продолжает набирать обороты. Совсем недавно стало известно, что к ней присоединиться ещё и Япония, ограничив поставки важного оборудования. Техника используется для производства полупроводников. И это станет страшным ударом для Китая.
Пекин с самого начала не желал присоединяться к санкциям против РФ. Европа отреагировала ограничениями на начало СВО. Как утверждают в Китае, односторонние санкции – это лишь мера, но не имеющая результативности. Конфликт можно решить исключительно за столом переговоров.
Также в КНР уточнили, что намеренно санкции нарушаться не будут. Все продолжит идти своим чередом. Запад опасается, что Китай начнет поставлять России оружие, тем самым кратно усилив её военный потенциал.