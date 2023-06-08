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jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Экранная клавиатура и жесты как на смартфоне - Apple рассказали об управлении AR-очками Vision Pro
Сотрудники Apple рассказали разработчикам, как будет работать управление Vision Pro.
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В Apple объяснили тонкости управления AR-очками Vision Pro. Компания заверяет, что принцип работы легко освоить на интуитивном уровне. Для удобства восприятия информации было опубликовано наглядное видео на 20 минут.

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Владельцы очков дополненной реальности могут управлять устройством, используя жесты, голос и движения глаз. Способы были выбраны, потому что команды наиболее интуитивны. Удобно, что дополнительными устройствами пользоваться не надо.

Операционная система Vision Pro поддерживает многие жесты, которые знакомы владельцам смартфонов. Постоянные покупатели Apple быстро привыкнут к управлению очками. Так, используя один из жестов можно с легкостью приблизить изображение в приложении, изменить размер окон. Зум включается в том месте, куда направлен взгляд пользователя гаджетом. При желании можно совмещать команды. Например, пользователь может использовать и жесты, и направлять взгляд.

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Чтобы пользователи не уставали во время работы с виртуальной клавиатурой и окнами приложений, разработчики продумали все до мелочей. Управлять устройством можно, если руки будут находиться в расслабленном положении. Датчик, реагирующий на команды, срабатывает молниеносно.

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#apple #vision pro #vision pro ar
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