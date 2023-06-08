Сотрудники Apple рассказали разработчикам, как будет работать управление Vision Pro.

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

В Apple объяснили тонкости управления AR-очками Vision Pro. Компания заверяет, что принцип работы легко освоить на интуитивном уровне. Для удобства восприятия информации было опубликовано наглядное видео на 20 минут.

реклама

Владельцы очков дополненной реальности могут управлять устройством, используя жесты, голос и движения глаз. Способы были выбраны, потому что команды наиболее интуитивны. Удобно, что дополнительными устройствами пользоваться не надо.

Операционная система Vision Pro поддерживает многие жесты, которые знакомы владельцам смартфонов. Постоянные покупатели Apple быстро привыкнут к управлению очками. Так, используя один из жестов можно с легкостью приблизить изображение в приложении, изменить размер окон. Зум включается в том месте, куда направлен взгляд пользователя гаджетом. При желании можно совмещать команды. Например, пользователь может использовать и жесты, и направлять взгляд.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке -21% на RTX 4090 MSI - цены идут вниз в рублях -20% на 14Tb WD - смотри цену В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD -28% на 32Gb Сorsair Dominator -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Чтобы пользователи не уставали во время работы с виртуальной клавиатурой и окнами приложений, разработчики продумали все до мелочей. Управлять устройством можно, если руки будут находиться в расслабленном положении. Датчик, реагирующий на команды, срабатывает молниеносно.