Недавнее нанесение ущерба Каховской ГЭС не прошло бесследно. В результате удара со стороны ВСУ случился прорыв. Это привело к страшным последствиям.
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Затопило порядка 14 000 домов. Специальные службы, вкупе с МЧС, проводили оперативные эвакуационные работы. Было вывезено порядка 4 300 человек.
Затопленными оказались 15 населенных пунктов Херсонской области. Под водный удар попал природный парк, несколько кладбищ, могильник скота, а также другие не менее значимые объекты инфраструктуры.
Даже сейчас эвакуационные работы не собираются останавливать. Есть ещё много людей, которым требуется помощь. На данный момент удалось успешно вывезти около 4 300 человек. Среди них около 170 детей, а также 42 гражданина, имеющих физические трудности с перемещением.
В качестве эвакуационных пунктов избрали Генической Горку, Железный Порт и Скадовск. В этих точках разместили более 500 человек. Остальные граждане смогли решить проблемы с размещением самостоятельно, перебравшись к родственникам или знакомым.
Нанесен значительный ущерб городским коммуникациям. Нет мобильной связи, электроэнергии, а также подачи воды. Точные сроки восстановления пока даже сложно предположить.