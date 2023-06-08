Вода затопила более 14 тыс. домов в 15 населенных пунктах Херсонской области в результате прорыва Каховской ГЭС.

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Недавнее нанесение ущерба Каховской ГЭС не прошло бесследно. В результате удара со стороны ВСУ случился прорыв. Это привело к страшным последствиям.

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Затопило порядка 14 000 домов. Специальные службы, вкупе с МЧС, проводили оперативные эвакуационные работы. Было вывезено порядка 4 300 человек.

Затопленными оказались 15 населенных пунктов Херсонской области. Под водный удар попал природный парк, несколько кладбищ, могильник скота, а также другие не менее значимые объекты инфраструктуры.

Даже сейчас эвакуационные работы не собираются останавливать. Есть ещё много людей, которым требуется помощь. На данный момент удалось успешно вывезти около 4 300 человек. Среди них около 170 детей, а также 42 гражданина, имеющих физические трудности с перемещением.

В качестве эвакуационных пунктов избрали Генической Горку, Железный Порт и Скадовск. В этих точках разместили более 500 человек. Остальные граждане смогли решить проблемы с размещением самостоятельно, перебравшись к родственникам или знакомым.

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Нанесен значительный ущерб городским коммуникациям. Нет мобильной связи, электроэнергии, а также подачи воды. Точные сроки восстановления пока даже сложно предположить.