Но это всего лишь разведка боем с устаревшей техникой и слабыми силами

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

Военные корреспонденты Telegram-канала «Русская весна» рассказали о происходящем на фронте. Сейчас российская армия подняла свою авиацию, чтобы атаковать позиции ВСУ, располагающиеся в Запорожье. Кажется, вопрос идёт о том, чтобы поставить «точку» в данной области, полностью выбив оттуда украинские войска.

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Как сообщают военкоры, российская авиация, в большей мере истребители, сейчас наносят удары под Ореховом. Происходит уничтожение десятков единиц украинской техники. Ударные вертолеты также бьют по бронированным единицам, используя управляемые ракеты.

Это является ответной мерой на то, что в ночь на 8 июня танковый батальной ВСУ решил попробовать прорваться на данном направлении. В результате завязался серьезный бой между украинской стороной и российской армией. Все наступающие танки были уничтожены ВС РФ.

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Это уже не первый раз, когда ВСУ пытаются прорваться под Ореховом. Подобное случалось в мае 2023 года. Вражеские боевые единицы двигались в ночь на 23 мая. Российские войска быстро и успешно локализовали противника, а после дали достойный бой, используя артиллерию и РСЗО. Практически все вражеские единицы техники были уничтожены, спастись удалось лишь пешим войскам в небольшом количестве.