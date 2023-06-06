Сообщается, что Южная группировка войск успешно отразила четыре попытки наступления ВСУ в направлении населенных пунктов Клещеевка и Берховка в ДНР, тем самым не позволив противнику обойти или вклиниться в оборону российских подразделений.

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Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков озвучил информацию, где говорится об ударе по центру принятия решений Вооруженных сил Украины. Стало известно, что российские военные использовали оружие воздушного базирования.

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В профильном министерстве рассказали об итогах наступательных операций ВСУ. В частности, при отражении атаки на Артемовск военным пришлось убрать на своем пути почти 300 представителей ВСУ, вывести из строя до 10 боевых машин. Если говорить о херсонском направлении, то российские войска уничтожили почти 30 бойцов Украины и несколько единиц техники.

На купянском направлении была остановлена деятельность представителей 4 разведывательных групп, было ликвидировано до 40 военнослужащих и выведена из строя часть работающей техники.

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Напомним, Минобороны РФ на регулярной основе составляет отчеты и делится информацией с обществом, чтобы держать в курсе россиян о проведенных операциях по центрам принятия решений ВСУ. Сергей Шойгу добавил, за 3 дня ведения боевых действий Украина лишилась более 3,5 тысячи военных и более 200 боевых бронированных машин. С российской стороны также не удалось избежать потерей: были ликвидированы 70 человек.