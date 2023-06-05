Сотрудники Витебской таможни столкнулись с необычной ситуацией. Контрабанда не является чем-то редким, но вот то, что пытались провезти – совершенно другой вопрос. Грузовик, ехавший по маршруту из Латвии в РБ, нелегально перевозил порядка 440 процессоров Baikal T1. За рулем был гражданин РФ.
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Водитель попытался «сгладить» ситуацию, сообщив, что перевозил груз исключительно по просьбе товарища. Товар не был задекларирован по причине того, что о нем забыли. Однако его объяснения не вызвали доверия у сотрудников таможни. Цена партии процессоров составляет порядка 150 000 белорусских рублей, что эквивалентно 50 000 долларов.
Если бы CPU задекларировали, то водителю предстояла бы уплата соответствующей пошлины, составляющей пятую часть от общей стоимости товара.
Самым странным в ситуации является происхождение данных процессоров. Компания перестала выпускать их свыше года назад. Отдельной темой является то, как процессоры появились в Латвии, и для чего их перевозили в РБ.
О дальнейшей судьбе «забывчивого» водителя пока неизвестно, но на крупный штраф, вкупе с конфискацией товара, он точно попал. Не стоит сомневаться, что его «товарищ», попросивший отвезти груз, точно будет расстроен из-за факта изъятия процессоров.