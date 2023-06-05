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Арестович заступился за музыканта, который пел песни Цоя во Львове
Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заступился за музыканта из Одессы, который пел песни Виктора Цоя во Львове.
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В современном обществе даже исполняемые песни могут быть воспринять неверно. С подобной ситуацией столкнулся Алексей Арестович, ранее занимавший пост советника офиса президента Украины. Он решил защитить парня, исполнявшего русскую песню во Львове.

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Арестович считает, что музыканту не следует извиняться за свой поступок. Прецедент начался с того, что парень пел песни Цоя в центре города. Это привлекло внимание депутата Натальи Пипы. Разумеется, она приказала музыканту остановиться, ведь он совершает ненадлежащий поступок.

Парень ответил крайне агрессивно, выразив своё несогласие нецензурной речью. После он извинился на видео. Музыкант выразил свои сожаления, раскаиваясь за то, что использовал в адрес депутата ненормативную лексику.

Арестович же прокомментировал ситуацию со своей стороны. Он указал на то, что парню не следует приносить извинения за данный поступок. Право исполнять любые песни охраняется Конституцией, поэтому здесь нет чего-то страшного.

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С точки зрения бывшего советника офиса президента, виноватой здесь является Пипа, «наехавшая на музыканта». Арестович поддержал певца интересным образом, спев песню «В лесу родилась елочка».

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#украина #арестович #львов
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