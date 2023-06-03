Российская Федерация, по мнению эксперта Марка Сидуэлла, способна "отключить" Британию, просто разрезав подводные кабели и трубопроводы, соединяющие остров с остальным миром.

Великобритания не на шутку испугалась опасности, которую сейчас представляет для неё Россия. РФ может буквально «выключить» страну, если перережет кабели, расположенные под водой, а также трубопроводы, позволяющие стране «питаться» от остального мира. Данное заявление было сделано экспертом Марком Сидуэллом.

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Он утверждает, что Великобритания не может обеспечить должной защиты от скрытых атак на подводные кабели и трубопроводы. Риски значительно увеличиваются при зимой перестанут поставлять по ним газ.

Как считает обозреватель, Лондону необходимо проявлять повышенную бдительность в данном вопросе. Достаточно одного точечного удара, чтобы работа важнейшей инфраструктуры «туманного Альбиона» была нарушена. О масштабе последствий и говорить не стоит – это станет настоящей катастрофой, на длительное время парализующей работу многих важных элементов государства.

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В Москве множество раз заявляли, что в отношении Англии, а также иных европейских государств, отсутствуют агрессивные намерения. Другое дело – это нынешняя политика Запада. Страны, входящие в НАТО, пытаются развязать конфликт вблизи российских границ, расширяя собственное влияние и территории. В дальнейшем это может стать прямой угрозой для РФ.