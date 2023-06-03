Великобритания не на шутку испугалась опасности, которую сейчас представляет для неё Россия. РФ может буквально «выключить» страну, если перережет кабели, расположенные под водой, а также трубопроводы, позволяющие стране «питаться» от остального мира. Данное заявление было сделано экспертом Марком Сидуэллом.
реклама
Он утверждает, что Великобритания не может обеспечить должной защиты от скрытых атак на подводные кабели и трубопроводы. Риски значительно увеличиваются при зимой перестанут поставлять по ним газ.
Как считает обозреватель, Лондону необходимо проявлять повышенную бдительность в данном вопросе. Достаточно одного точечного удара, чтобы работа важнейшей инфраструктуры «туманного Альбиона» была нарушена. О масштабе последствий и говорить не стоит – это станет настоящей катастрофой, на длительное время парализующей работу многих важных элементов государства.
В Москве множество раз заявляли, что в отношении Англии, а также иных европейских государств, отсутствуют агрессивные намерения. Другое дело – это нынешняя политика Запада. Страны, входящие в НАТО, пытаются развязать конфликт вблизи российских границ, расширяя собственное влияние и территории. В дальнейшем это может стать прямой угрозой для РФ.