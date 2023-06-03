Правительство Венгрии опубликовало в соцсетях видеоролик с призывом к мирному урегулированию украинского конфликта, включив туда карту с Крымом, изображенным вне состава Украины.

Венгерское правительство устало от данного конфликта. В своем Facebook руководители государства опубликовали видеообращение. Его суть заключается в том, чтобы призвать страны к урегулированию ситуации миром. Интересным является момент демонстрации в видео украинской карты. На ней не было Крыма. Ранее, состоящая в ЕС Венгрия, отказывалась признавать полуостров российским.

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Описание к ролику является прямым посылом. Там указывается, что в данной войне не будет победителей. Конфликт продолжится, набирая всё большие обороты и масштабы. Только завершения военных действий может сохранить шаткий мир, устоявшийся между государствами. Спасение жизней возможно путем переговоров, а не насилия.

До этого было заявление от венгерского премьера Виктора Орбана. Он считает, что нельзя допускать начала контрнаступления ВСУ. Это приведет лишь к появлению новых жертв с обеих сторон.

Венгрию можно считать нейтральным государством, несмотря на нахождение в Евросоюзе. Страна не стала поддерживать Киев военными ресурсами, а также отказалась от предоставления собственной территории в целях транзита вооружения.

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Миролюбивая политика заметна даже в отношении санкций. Последние несколько пакетов Будапешт пытается смягчить, а от и вовсе заблокировать.