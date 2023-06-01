Огромную воронку и хвостовую часть от ракеты обнаружили местные жители между селами Осадчее и Красное Алексеевского городского округа, пишет Mash.

ВСУ удалось нанести удар по Белгородской области. Это случилось в самом конце весны, 31 мая. Используя ЗРК С-200, украинские войска нанесли удар между двух сёл. Об этом сообщили местные жители, услышавшие громкий взрыв. После на земле была найдена огромная воронка. Саперы, прибывшие на место событий, обнаружили остатки ракеты, запускаемой из ЗРК С-200. Обломки собрали, а после провели их зачистку.

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Первый прототип данного орудия разработали свыше 35 лет назад, если быть точным, то в 1964 году. За создание отвечал советский конструктор Петр Грушин. В 80-х гг. прошлого столетия ракетный комплекс отправляли в различные страны. Основное предназначение ЗРК – это защита огромной территории от вражеской авиации.

В октябре 2001 года произошел печальный прецедент. ВСУ сбили лайнер Ту-154, принадлежащий РФ, пролетавший над Черным морем. После тщательного расследования было установлено, что самолет подбили снарядом, запущенным с территории Крыма. Символично, но для этих целей использовался всё тот же ЗРК С-200.

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Украинская сторона продолжает совершать нападки в сторону РФ, пытаясь спровоцировать на ответную реакцию. И она не заставит себя ждать. Но готовы ли ВСУ дать отпор в своем нынешней ситуации, или же ставят всё на «зеро»?