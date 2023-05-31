Российская группа компаний Yadro представила свой первый планшет Kvadra_T, устройство будет работать на системе Kvadra OS, говорится в сообщении Yadro.

Отечественный рынок планшетов пополнился новым производителем. Совсем недавно группа компаний Yadro презентовала свой первый завершенный продукт. Им стал планшет Kvadra_T, под который разработана собственная операционная система. В пресс-службе производителя раскрыли определенные подробности о новинке.

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Планшет относится к флагманам, являясь первым устройство в целой серии, которую планируют выпускать в будущем. Производители создавали планшет с расчетом на серфинг в интернете, просмотр мультимедиа, игры, а также применение в рабочей сфере.

Количество оперативной памяти составляет 6 Гб, а физическая память – 128 Гб. Если пользователю будет мало подобного объёма, он может расширить его ровно вдвое. Диагональ составляет 10,95 дюймов, разрешение Full HD+. Емкость батареи составляет 9 000 мАч.

Удивительным является то, что для планшета разработали собственную ОС. За основу для новой операционной системы взяли «Аврору». ОС оснастили интегрированным магазином приложений RuStore. Сейчас там можно скачать программы от разработчиков, ушедших из России.

Клиенты из корпоративных и государственных секторов смогут приобрести более развернутую версию, которая будет управляться непосредственно «Авророй». Её хотят выпустить уже к августу 2024 года. До конца нынешнего года производитель планирует презентовать собственные ноутбуки и персональные компьютеры.

Группа компаний Yadro появилась относительно недавно. Основная деятельность направлена на открытие, создание и выпуск вычислительных платформ и систем, работающих с информацией. Объединение компаний относится к многопрофильной IT-группе «ИКС Холдинг».

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Пока сложно предположить, полюбится ли отечественный продукт российским пользователям, но у флагмана есть все шансы занять сильную позицию в нише.