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Войска России нанесли авиаудар по 1-й бригаде спецназначения Украины
Российская авиация нанесла ракетно-бомбовый удар по местам дислокации 1-й бригады спецназначения Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
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Российская армия продолжает теснить украинских бойцов, не позволяя совершать им опасные маневры, а также укреплять позиции для предстоящего контрнаступления, о котором идёт речь уже не первую недель. Некоторыми успехами ВС РФ поделился полковник Сергей Зыбинский, возглавляющий пресс-центр группировки войск «Запад».

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Авиация данной группировки нанесла серьезный ущерб украинской стороне. Удар ракетами и бомбами пришелся по месту расположения 1-й бригады специального назначения, а также районам, в которых находился личный состав двух других бригад. Хватило всего лишь одно выхода авиации, чтобы нанести значительный ущерб личному составу ВСУ.

На другом направлении, Купянском, отменно отработала артиллерия. Прицельно ведущийся огонь из гаубиц «Акация» и «Мста-С» позволил уничтожить два вражеских минометных расчета, располагавшихся в районах Старицы и Вишневого. В других населенных пунктах удалось избавиться от гаубиц Д-20 и Д-30.

Сейчас украинская сторона испытывает трудности не только с личным составом, но и боевой техникой, а также оружием. Только за прошедшую неделю было уничтожено несколько складов, где хранилось оружие на «все случаи жизни». Если российская армия продолжит свой натиск, а зарубежные «помощники» не увеличат объёмы поставок, уже через пару месяцев Украине будет попросту нечем воевать.

Также ВС РФ удалось сорвать пять попыток ротации подразделений, расположенных на передовых позициях. Они пытались произвести замену бойцов, но российская армия не допустила этого. О точных потерях личного состава ВСУ однозначно сказать сложно.

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Украинская сторона сейчас в ожидании ответных мер за вчерашний теракт в столице России. Атака беспилотных дронов по местным жителям все ещё тщательно расследуется, но не стоит сомневаться в том, что ВС РФ даст достойный отпор противнику, использующему такие подлые тактики.

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