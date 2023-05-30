Громкий прецедент, произошедший сегодня утром, в Москве, приравнивается к терроризму. Именно такие слова сказал президент России Владимир Путин, давая комментарии по поводу атаки беспилотников на столицу.
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Он ещё раз подчеркнул, что война, длящаяся уже не первый год, была инициативой киевского режима. Кровопролитие началось именно с этой стороны. Россия не прибегает к средствам и методам, широко одобряемым ВСУ. Лучшее подтверждение этих слов – атака беспилотными дронами по Москве.
В качестве целей поражения выбирали не важные объекты инфраструктуры или военные здания, а исключительно мирные постройки, жилые дома.
Президент подчеркнул, что ВС РФ, в отличие от ВСУ, пользуется высокоточным оружием с большой дальность поражения, ударяя исключительно по месту дислокации вражеских бойцов.
Киевский режим не сдержан в методах. Он пытается запугать граждан России, разрушая их мирную жизнь. Подобное деяние можно расценивать только как терроризм.
Украина пытается откровенно спровоцировать Россию, чтобы иметь возможность привлечь ещё больше зарубежной помощи, прикрываясь жертвами среди своего мирного народа. Такая позиция вызывает исключительно беспокойство.