Президент России Владимир Путин назвал утреннюю атаку украинских беспилотников на Москву и область террористической деятельностью. Также Путин заявил, что российские войска 2-3 дня назад нанесли удар по штабу военной разведки Украины.

Громкий прецедент, произошедший сегодня утром, в Москве, приравнивается к терроризму. Именно такие слова сказал президент России Владимир Путин, давая комментарии по поводу атаки беспилотников на столицу.

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Он ещё раз подчеркнул, что война, длящаяся уже не первый год, была инициативой киевского режима. Кровопролитие началось именно с этой стороны. Россия не прибегает к средствам и методам, широко одобряемым ВСУ. Лучшее подтверждение этих слов – атака беспилотными дронами по Москве.

В качестве целей поражения выбирали не важные объекты инфраструктуры или военные здания, а исключительно мирные постройки, жилые дома.

Президент подчеркнул, что ВС РФ, в отличие от ВСУ, пользуется высокоточным оружием с большой дальность поражения, ударяя исключительно по месту дислокации вражеских бойцов.

Киевский режим не сдержан в методах. Он пытается запугать граждан России, разрушая их мирную жизнь. Подобное деяние можно расценивать только как терроризм.

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Украина пытается откровенно спровоцировать Россию, чтобы иметь возможность привлечь ещё больше зарубежной помощи, прикрываясь жертвами среди своего мирного народа. Такая позиция вызывает исключительно беспокойство.