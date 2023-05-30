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Компания Adobe начала бесплатно продлевать лицензии пользователям из России
Американская компания Adobe, известная по программам Photoshop, Premiere Pro, Illustrator и др., начала бесплатно продлевать лицензии пользователям из России из-за сложностей с оплатой с карт отечественных банков.
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Компания Adobe, ушедшая из России, решила дать шанс пользователям продолжать использовать её продукцию. Основная специализация разработчика программного обеспечения – это работа с графикой и видео. Но пользователи из России не могут внести оплату со своих реквизитов, чтобы продолжить использования продукции.

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Разработчик совершил воистину «королевский» шаг, автоматически и абсолютно бесплатно продлив лицензии российских юзеров. Об этом стало известно из официальных источников, уже успевших воспользоваться возможностью.

Это касается лишь тех пользователей, что приобретали лицензии через официальный магазин разработчика. Они смогут автоматически продлить время пользования, просто привязав карту. Бесплатное продление стало подарком для заказчиков, не имеющих возможности произвести оплату ввиду нынешней ситуации.

Сотрудник IT-компании уточнил, что корпоративные лицензии, реализуемые через официальных реселлеров, не попали в перечень тех, кто может продлить время пользования.

Другой работник подметил, что данная функция существует уже не меньше 6 месяцев. Новая подписка недоступна к приобретению, но есть возможность её продления на ранее подключенные продукты. Это касается лишь подписок индивидуальных пользователей.

Компания Adobe перестала продавать собственную продукцию ещё весной 2022 года. После этого приобретение подписки на целый ряд программ стало невозможным. Также разработчик наложил ограничение на доступ к собственным облачным хранилищам для отечественных СМИ.

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Через месяц компания предоставила возможность продлить лицензию собственных продуктов для россиян, ранее приобретших их. Сейчас нельзя купить новые продукты или расширить имеющиеся контракты. Для продления лицензии можно обратиться в интернет-магазин Softline Store, ведь он имеет партнерские отношения с Adobe.

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