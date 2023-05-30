Москва и Подмосковье подверглись атаке БПЛА рано утром во вторник. В результате несколько зданий получили незначительные повреждения, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По данным властей, госпитализация никому не потребовалась, жителей нескольких подъездов домов, куда попали беспилотники, эвакуировали на время работы экстренных служб. Минобороны сообщило, что за атакой стоит киевский режим.

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Сегодняшнее утро прошло крайне неспокойно для москвичей. Порядка 25 дронов атаковали столицу России. Точное количество вражеских летательных аппаратов всё ещё уточняется.

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Как утверждают официальные СМИ, значительная часть дронов была сбита ПВО, размещенными на территории Подмосковья. Ещё несколько летательных аппаратов не нанесли какого-либо ущерба, зацепившись за деревья или провода. Дроны пустили по низкой высоте, чтобы их было сложно отследить системами обнаружения.

Всего трём беспилотникам удалось долететь до Москвы. Они атаковали несколько жилых домов. У одного из дронов были взрывные устройства, но на счастье детонации не произошло.

Атака летательных аппаратов состоялась утром вторника, 30 мая. Согласно сообщению Сергея Собянина, являющегося мэром столицы, дроны не смогли нанести существенного ущерба. Нескольким постройкам потребуется ремонт. Также обошлось без жертв. Пострадало всего пара человек, но нет необходимости в госпитализации.

Звуки взрывов были слышны в различных районах Москвы, включая Одинцово, Немчиновку и Барвиху. Разумеется, люди испугались происходящего, ведь атака дронов была полной неожиданностью.

Некоторым очевидцам удалось заметить беспилотники, направляющиеся в сторону российской столицы со стороны Новой Риги. Отдельным лицам удалось заснять кадры дрона, потерпевшего крушение над Рублевкой. Сейчас данный материал активно обсуждается в сети.

Какую цель преследовали атаковавшие – сложно даже предположить. Это мог быть и террористический акт, преследовавший конкретную цель, либо же попытка внести панику и смятение.

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Сейчас прецедентом занимаются все уполномоченные органы, устанавливаются подробности произошедшего. Уже вскоре станет достоверно известно, что случилось на самом деле.