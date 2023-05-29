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Подоляк предложил создать демилитаризованную зону на территории России вблизи границы с Украиной
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк написал в Twitter о своей мечте создать на территории приграничных с Украиной российских регионов демилитаризованную зону.
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Совсем недавно Москва огласила список требований. Они являются основой для переговоров с Украиной о мирном урегулировании конфликта. Михаил Подоляк, занимающий пост советника главы офиса Владимира Зеленского, дал свои комментарии по этому поводу, а также поделился собственными мечтами в Twitter.

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Он считает, что по завершении конфликта необходимо всячески обеспечить безопасность Украины, чтобы в будущем не случилось повторения агрессии. Этого возможно достичь, если ввести демилитаризованную зону в 100-120 км.

С точки зрения чиновника, подобные зоны должны быть созданы в различных областях, включая Курскую, Ростовскую, а также Брянскую и Белгородскую.

Подоляк считает, что данное мероприятие должно контролироваться международными организациями.

В конце 2022 года Зеленский указал на единственную возможность завершения конфликта – это отвод ВС РФ к границам, установленным в 1991-ом году. В Москве дали комментария по этому поводу. Со слов источника, в том, чтобы отвести войска к данным рубежам, проблем нет. Но Зеленскому необходимо поднять вопрос о братских отношения с Россией, которые рухнули по вине Украины, спровоцировав кризис.

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Создание демилитаризованной зоны – это огромный риск. На неподконтрольной территории могут начать базироваться террористы или украинские диверсанты.

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