Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк написал в Twitter о своей мечте создать на территории приграничных с Украиной российских регионов демилитаризованную зону.

Совсем недавно Москва огласила список требований. Они являются основой для переговоров с Украиной о мирном урегулировании конфликта. Михаил Подоляк, занимающий пост советника главы офиса Владимира Зеленского, дал свои комментарии по этому поводу, а также поделился собственными мечтами в Twitter.

реклама

Он считает, что по завершении конфликта необходимо всячески обеспечить безопасность Украины, чтобы в будущем не случилось повторения агрессии. Этого возможно достичь, если ввести демилитаризованную зону в 100-120 км.

С точки зрения чиновника, подобные зоны должны быть созданы в различных областях, включая Курскую, Ростовскую, а также Брянскую и Белгородскую.

Подоляк считает, что данное мероприятие должно контролироваться международными организациями.

В конце 2022 года Зеленский указал на единственную возможность завершения конфликта – это отвод ВС РФ к границам, установленным в 1991-ом году. В Москве дали комментария по этому поводу. Со слов источника, в том, чтобы отвести войска к данным рубежам, проблем нет. Но Зеленскому необходимо поднять вопрос о братских отношения с Россией, которые рухнули по вине Украины, спровоцировав кризис.

рекомендации -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

Создание демилитаризованной зоны – это огромный риск. На неподконтрольной территории могут начать базироваться террористы или украинские диверсанты.